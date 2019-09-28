أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن "وائل غنيم"

28 سبتمبر 2019 - 06:44 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - مفاجأة عن وائل غنيم ، مؤكدًا أن المعلومات الخاصة بالأخير ذكرها اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق.



وقال "موسى" في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد": "الواد اللي هربان وقاعد في أمريكا دا اللي اسمه وائل غنيم بياخد 90 ألف دولار في الشهر .. دا هارب ومطلوب للعدالة".



وأضاف: "دا مش كلامي أنا دا كلام اللواء حسن عبد الرحمن في شهادته بقضية القرن طلع فضح وائل غنيم واتكلم على تخابر وعمالة وائل غنيم ".



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