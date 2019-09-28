أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن "وائل غنيم"

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - مفاجأة عن وائل غنيم ، مؤكدًا أن المعلومات الخاصة بالأخير ذكرها اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق.
وقال "موسى" في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد": "الواد اللي هربان وقاعد في أمريكا دا اللي اسمه وائل غنيم بياخد 90 ألف دولار في الشهر .. دا هارب ومطلوب للعدالة".
وأضاف: "دا مش كلامي أنا دا كلام اللواء حسن عبد الرحمن في شهادته بقضية القرن طلع فضح وائل غنيم واتكلم على تخابر وعمالة وائل غنيم ".
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