  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
السعودية

حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"

مهنة جديدة

مهنة جديدة .. "تدريب العروسة على دخول حفل الزفاف"

الإعلامية قصواء الخلالي

إعلامية لـ السيسي: متسبناش وتسافر تاني يا ريس

وصول شاب إلي مستشفي المنصورة لتناوله «سم»

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها

الإعلامي أحمد موسي

موسى: الإخوان تدفع لأسر الصعيد 5 آلاف جنيه للنزول

الفيفا

اتحاد الكرة يعتذر لـ" فيفا" عن هذا الأمر

سميح ساويرس

ساويرس: بسكوتكم دا هتوصلونا لمصيبة

مكالمة ترامب

قدّم استقالته لورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

مظهر شاهين

شاهين يوجه رسالة شكر لـ"الإخوان".. لهذا السبب

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا

الصفحة الأخيرة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس

#

كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة

#

والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها

#

نقل فنانة شهيرة للمستشفى .. وإيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لها

هنا الزاهد

عادت الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي إلى القاهرة بعدما صرح لها الأطباء لها بالسفر بعد أن قضت أيام في مستشفى بسنغافورة.

وقالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريح صحفي : "هنا الزاهد تتواجد في منزلها حاليا ولكنها مازالت تعاني من وعكتها الصحية والالام شديدة، وستجري عملية جراحية خلال أيام قليلة" حسب "في الفن".

وكشفت نهال عنبر عن طبيعة مرض هنا الزاهد قائلة: "هنا تعاني من حصوات كثيرة على المرارة، وحالتها لا يجوز معها العلاج بالأدوية فقط، لذلك ستخضع للتدخل الجراحي بالمنظار".


يشار إلى أن هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة اثناء تواجدها في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي لقضاء شهر العسل هناك، ودخلت المستشفى وتلقت العلاج بالمحاليل الطبية ومنعت من الطعام.


جدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في الأربعاء 11 سبتمبر الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 دول توجه دعوة إلى السعودية و"أنصار الله"
» حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"
» ظهور نادر لزوجة محمد هنيدي بمهرجان الجونة
» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا
» فنان شهير: لما شوفت زوجتي الفنانة افتكرتها راجل
» هذا أغرب ما قاله "علاء ولي الدين" قبل وفاته
» نبيلة عبيد تكشف عن "الوصية" التي ستتركها عند وفاتها
» أحمد السقا يحسم الجدل حول تطليقه لزوجته
» فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء
» أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية