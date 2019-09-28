» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا

28 سبتمبر 2019 - 08:41 ص

عادت الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي إلى القاهرة بعدما صرح لها الأطباء لها بالسفر بعد أن قضت أيام في مستشفى بسنغافورة.



وقالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريح صحفي : "هنا الزاهد تتواجد في منزلها حاليا ولكنها مازالت تعاني من وعكتها الصحية والالام شديدة، وستجري عملية جراحية خلال أيام قليلة" حسب "في الفن".



وكشفت نهال عنبر عن طبيعة مرض هنا الزاهد قائلة: "هنا تعاني من حصوات كثيرة على المرارة، وحالتها لا يجوز معها العلاج بالأدوية فقط، لذلك ستخضع للتدخل الجراحي بالمنظار".





يشار إلى أن هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة اثناء تواجدها في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي لقضاء شهر العسل هناك، ودخلت المستشفى وتلقت العلاج بالمحاليل الطبية ومنعت من الطعام.





جدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في الأربعاء 11 سبتمبر الجاري.