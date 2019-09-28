ساويرس: بسكوتكم دا هتوصلونا لمصيبة

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قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن ما حدث أمس الجمعة من تظاهرات يُعطى للمستثمر طمأنة على استثماراته، حيث إن العدد كان ضئيلاً للغاية.

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قائلاً: "من نزلوا فى مظاهرات الجمعة "شوية ولاد نزلوا الشارع بس".

وتابع: "أنا لو أخذت أي عرض من اللي اتعملوا في الجونة وقولت للناس اللي حضروا العرض لو سمحتم عاوزين نعمل مظاهرة قبل ما نمشي، كانت بقى المظاهرة بتاعتنا ثلاث أضعاف المظاهرات اللي خرجت جمعة الأسبوع اللي فات".

 وتابع: "الجزيرة عرضت للعالم كله صورة مغلوطة عن اللي حصل، فأنا بقول للإعلام المصري والإعلاميين في أي وقت يحصل مظاهرات وروا للعالم حجمها وإنها كلام فاضي، الجزيرة بتذيع صور قديمة ومزيفة وشائعات، إحنا بقى عملنا إيه، إحنا مش بنذيع حاجة، وبسكوتكم دا هتوصلونا لكارثة ومصيبة"، مضيفا: "300 أو 400 واحد ينزلوا مش تبقى مظاهرة، المظاهرة دي عشان نقول عليها مظاهرة بتبقى مليونية".

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