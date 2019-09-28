إعلامية لـ السيسي: متسبناش وتسافر تاني يا ريس

28 سبتمبر 2019 - 09:42 ص

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل مطمئنة ومبشرة للمصريين عقب وصوله من الأمم المتحدة.

وأضافت "الخلالي" خلال برنامجها "المساء مع قصواء" عبر فضائية "تن"، إن الإعلام يجب أن يقوم بدوره بتوعية المصريين، وأن من يراهن دومًا على الوعي وتثقيف المواطنين هو الرهان الرابح والمكسب الدائم، متابعة: "المواطن يجب أن يكون مُدرك لكل ما يدور حوله، والذكاء المصري والوعي فطري، يجب أن ننميه عند المواطنين".

واستكملت حديثها قائلة: "مصر بخير، ومصر بمؤسساتها محمية، الرئيس السيسي سافر وكان سايب وراه رجالة 100 مليون مصري رجالة بمعنى الكلمة، كان نفسنا نقوله لما رجع متسبناش وتسافر تاني يا ريس، بس مصلحة البلد أهم جولات الرئيس الخارج تجني ثمار عظيمة لمصر ، نقدر نقول المشهد باختصار المشهد لا يُقلق ربنا حاميها الصقور تراقب أعداء مصر وتحمي الوطن والشعب يدافع عن تراب أرض البلد، وكلنا نحميها ونفديها بروحنا".