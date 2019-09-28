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مهنة جديدة .. "تدريب العروسة على دخول حفل الزفاف"

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مهنة جديدة
مهنة جديدة

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهنة جديدة، كما وصفها النشطاء تقوم على تدريب العروس لكيفية دخولها حفل الزفاف بمبالغ هائلة.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بتدريب منتقبة على دخول حفل الزفاف، فيما أثار الفيديو الجدل بين النشطاء ووصفوه بأنه ترف وبذخ، وخاصة أن هذا التدريب قد يكلف العروس مبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال.

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