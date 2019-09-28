» فنانة شهيرة تستفز جمهورها بـ "فستان جريء"

أثارت الفنانة سارة نخلة، جدلاً واسعًا، بعد نشرها عدة صورة لها من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

وظهرت سارة نهلة بفستان مثير ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: قمر - جميلة اووى - انتى غلبتى رانيا يوسف.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.