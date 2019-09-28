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فنانة شهيرة تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هنا الزاهد:"الأمر خطير"

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

متابعات-علا خطاب

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كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة

كشفت الفنانة، نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، حيث عادت الأخيرة وزوجها أحمد فهمي إلى القاهرة بعدما صرح لها الأطباء لها بالسفر بعد أن قضت أيام في مستشفى بسنغافورة.

وقالت الفنانة نهال عنبر: "هنا الزاهد تتواجد في منزلها حاليا ولكنها مازالت تعاني من وعكتها الصحية والآلام شديدة، وستجري عملية جراحية خلال أيام قليلة".

وكشفت نهال عنبر عن طبيعة مرض هنا الزاهد قائلة: "هنا تعاني من حصوات كثيرة على المرارة، وحالتها لا يجوز معها العلاج بالأدوية فقط، لذلك ستخضع للتدخل الجراحي بالمنظار"، بحسب موقع "في الفن" .

يشار إلى أن هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء تواجدها في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي لقضاء شهر العسل هناك، ودخلت المستشفى وتلقت العلاج بالمحاليل الطبية ومنعت من الطعام.

جدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في الأربعاء 11 سبتمبر الجاري.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

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