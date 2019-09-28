أديب والإبراشي في مشهد كوميدي على طريقة فزاع

28 سبتمبر 2019 - 10:54 ص

قلد الفنان هشام إسماعيل، الشهير بـ"فزاع"، كلاً من الإعلاميين عمرو أديب ووائل الإبراشي، مؤكدًا: "أنه يحبهما كثيرًا".



وحل "فزاع" ضيفًا على برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية تن، مع الإعلامية قصواء الخلالي، وتحدث عن مسيرته الفنانية وبرنامجه الذي كان يقدمه تقليد للإعلاميين والفنانين ومشاهير المجتمع.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=-GnT2C8sy68

