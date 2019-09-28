بث مباشر.. ليفربول يواجه شيفيلد بالدوري الإنجليزي

28 سبتمبر 2019 - 12:23 م

حرصًا من "المصريون"، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول التي تنطلق في الواحدة والنصف ظهراً، على ملعب برامال لين، في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويبحث ليفربول عن مواصلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، التي يحتلها برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه العنيد مانشستر سيتي.









كما يحاول يورجن كلوب ولاعبيه تفادي أخطاء الموسم الماضي، بإهدار النقاط أمام الفرق المتوسطة والضعيفة بالدوري، والتي تسببت في فقدانه اللقب بفارق نقطة واحدة.



