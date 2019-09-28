» طريقة تفوق الخيال..امرأة تستولى على 5 مليارات دولار

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نتحر الكتروني

هيئة الأمن والتبادل

أصدرت هيئة الأمن والتبادل الأمريكية قرارًا الإثنين الماضي بإدانة امرأة، أسست متجرًا إلكترونيًا لبيع منتجات خاصة بالبالغين، واحتالت على زبائنها عن طريق إصدار عملات رقمية.

وتمكنت المرأة وتدعى روجا إغناتوفا من إطلاق عملة "وان كوين" الرقمية، حيث أقنعت عشرات المستثمرين حول العالم بدفع مبالغ وصل إجماليها إلى 4.9 مليار دولار.

كانت روجا تخاطب المستثمرين وتخبرهم بالتقدم الذي تحققه "وان كوين"، وأنها في طريقها للتفوق والاستحواذ على بيتكوين، والقضاء على "كل العملات الزائفة التي تُقلد فكرتنا".

واقتنع الكثيرون بالفكرة، من بينهم نجوم أحد البرامج الإذاعية عن طريق الانترنت، وهي اسكتلندية من جلاسغو، إذ استثمرت عشرة آلاف يورو في الشركة التي تعرض العملة، ومقرها بلغاريا، كما أقنعت أفراد عائلتها باستثمار مبالغ وصلت إلى 250 ألف يورو. بحسب "بي بي سي".

واستطاعت روجا إقناع أفرادا من 175 دولة باستثمروا أموالهم في الشركة، ساهمت الصين فيها بحوالي 427 مليون يورو عام 2016، فيما تبين أن عددا كبيرا من الاستثمارات جاء من كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وألمانيا.

وترفض الشركة التي أسستها إغناتوفا الاتهامات بالاحتيال، وتقول إنها "تستوفي كل شروط العملة الرقمية"، وتقول رؤيتها لنظام جديد قائم على "ثورة مالية" ستكون لها الغلبة.


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