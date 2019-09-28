» بـ"هوت شورت وصدر مكشوف".. حلا شيحة ترقص فى الجونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهي ترقص في حفل عمرو دياب الذي أحياه على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وترقص حلا في الحفل على أغنية "متخافيش" وإلى جانبها الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وأيضًا عمرو منسي.

جدير بالذكر أن الحفل حضره لفيف كبير من النجوم وكان من بينهم دينا الشربيني وشيرين رضا وإلهام شاهين وليلى علوي ويسرا وإيمان العاصي وآيتن عامر ونجلاء بدر وتامر حبيب.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي في دوته الثالثة فعالياته مساء أمس بحضور العديد من مشاهير الفن