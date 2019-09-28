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ترامب يواجه معركة عزله.. بهذه الطريقة

ترامب يواجه معركة عزله.. بهذه الطريقة

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ترامب وجوبايدن
ترامب وجوبايدن

علي محمود

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النهار

تامر أمين

شيرين عبد الوهاب

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهدد بعزله هجومًا مضادًا شرسًا معولاً على حلفائه الجمهوريين، ووسائل الإعلام المؤيدة له، وحسابه على تويتر، على أمل نقل مركز الاهتمام منه إلى خصمه جو بايدن.

«إننا في حرب».. تلك الجملة التي قالها ترامب في جلسة خاصة تختزل وضع الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا والذي يستعد لخوض أشرس معاركه حتى الآن، وفق ما ذكرت «أ ف ب». ويواجه ترامب وسط حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية، خطر عزله، وفق آلية لم يسبق للكونجرس أن استخدمها في تاريخ الولايات المتحدة سوى ضد اثنين من أسلافه.

وتبقى  فرص عزل ترامب، ضئيلة في ظل الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إلا أن الخطر مازال جسيما إلى حد يتطلب منه تعبئة مؤيديه.

ودعا ترامب، الجمهوريين في تغريدة محاها لاحقا إلى «البقاء موحدين»، وإلى «القتال» لأن «مستقبل بلادنا على المحك».

ويواجه ترامب، أزمة خطيرة بسبب مكالمة هاتفية أجراها خلال الصيف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب منه خلالها التحقيق حول جون بايدن، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أن نائب الرئيس السابق هو المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لهزم الرئيس في انتخابات 2020.

ويرى الديموقراطيون في هذا الاتصال «سوء استخدام للسلطة» على قدر من الخطورة يبرر الشروع بآلية عزل لا تستخدم سوى في حالات نادرة جدا. ورد ترامب ببناء دفاع يقوم على ثلاثة عناصر، هي تأكيد براءته وطرح نفسه في موقع الضحية وتوجيه التهمة إلى جو بايدن.


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