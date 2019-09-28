  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
الاستعلامات: تقديم الدعم للمراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم الموضوعية

هيئة الاستعلامات تصدر بيانا بشأن أحداث الأمس

رضوان

إعلامي: "اللي يلاقي حد ضد الريس يصوره و يبعت لهذه القناة

طائرة مسيرة

«البنتاجون» تكشف سلاحا جديدا مضادا للطائرات المسيرة

ثقب

تحدث كل 10 آلاف سنة.. لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم

حظر "واتساب" 3 أيام بسبب تحقيق جنائي

صادم.. واتساب سيختفى نهائيًا من هواتف أندرويد

ليفربول

بث مباشر.. ليفربول يواجه شيفيلد بالدوري الإنجليزي

الإعلامي تامر أمين

إعلامى شهير لـ شيرين: "خلاص عفونا عنك"

الطفلة جنة

مفاجأة.. شقيقة الطفلة جنة "محروقة في مناطق حساسة"

إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى لاغتصاب سيدة

إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى «خلية ميكروباص حلوان»

ترامب وجوبايدن

ترامب يواجه معركة عزله.. بهذه الطريقة

إعلامى شهير لـ شيرين: "خلاص عفونا عنك"

الصفحة الأخيرة

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع

#

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

#

"كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"

#

تعليق ناري لـ"أديب" على مداعبة شيرين لجمهورها بالرياض

وجه الإعلامي، تامر أمين، رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب حفلها الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي وهي تتحدث عن مصر وبكائها بعد صعود زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح وتحدثه عن دعمهما لمصر والرئيس، عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري ورفضهما لأي أعمال تهدد أمن الوطن.

علق الإعلامي  تامر أمين على هذا الموقف في برنامجه ”آخر النهار” والمذاع على قناة "النهار" الفضائية وأشاد بهما، قائًلا: ة"حركة لطيفة وموقف محترم من هذا الثنائي الجميل وأرجو أن شيرين متبقاش زعلانة مني والله كلامي كله كان لمصلحتها" .

وأضاف تامر أمين: "إيه الحلاوة دي.. الأهم من اللي قولتيه إنتي وزوجك هي دموعك الغالية اللي كنتي بتحاولي تداريها.. دي دموع صادقة تؤكد إنك بتحبي البلد وعفا الله عما سلف" .

واختتم حديثه قائلا: "وأنا قولت الكلام ده حتى في عز انتقادي ليكي كنت كل مرة بقول أنا عارف شيرين مش قصدها فكنت بقول متتكلميش غني بس.. لكن إذا كان كلامك انتي وجوزك بالمنظر ده فحتى لو هتغلطي أنا قابل طالما مشاعر صادقة كده "


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كويتية شهيرة: "جسمى محصلش".. وصديقتها تتغزل بها
» مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب
» فرنسي يتسلق مبنى فى ألمانيا والشرطة تعتقله
» حظر اسم عربي في هذه الدولة
» تزوجت بشخص لا ترغب فيه.. البحوث الإسلامية ترد:
» فيديو يكشف حقيقة زواج عمرو ودينا الشربيني
» كوكب من خارج المجموعة الشمسية يهدد بهذا الأمر
» صادم.. الكشف عن العلاقة بين الإبصار والشيكولاتة
» طريقة تفوق الخيال..امرأة تستولى على 5 مليارات دولار
» بـ"هوت شورت وصدر مكشوف".. حلا شيحة ترقص فى الجونة
» من جديد.. أحمد سعد يثير الجدل ويواجه "قرش"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:49 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية