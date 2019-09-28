«البنتاجون» تكشف سلاحا جديدا مضادا للطائرات المسيرة

28 سبتمبر 2019 - 02:30 م

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن شراء سلاح مضاد الطائرات المسيرة سيكون الأول من نوعه على الإطلاق.

ويعرف السلاح الجديد يسمى "PHASER" وطورته شركة رييثون الأمريكية الشهيرة في مجال تصنيع الأسلحة، بحسب مجلة "بوبيولار ميكانكس".

وصرح ضابط ضمن فريق تجربة السلاح الجديد للمجلة بأنه "لا يمكننا تحديد مواقع الاختبار في هذا الوقت"، ومن المتوقع أن يكتمل الاختبار بحلول 20 ديسمبر2020.

ويستخدم السلاح لتعطيل الطائرات المسيرة من الدرجة الأولى والثانية، وهي أقل من 24 كليوغرامًا، وتطير على ارتفاعات تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 قدم بسرعة تتراوح ما بين 100 و 200 عقدة.

ويعمل السلاح على مدار الساعة ويقوم بإصدار ترددات لا تفجر الطائرة المسيرة بل تعطلها أو تدمر داراتها بنبض من الطاقة الساحقة، فيما نجح السلاح في تجارب التدريبات في إسقاط الطائرات بدون طيار، وفي وقت واحد في تجارب مختلفة.