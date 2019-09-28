» مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون بعدما فتح مسلحون النار على حافلة ركاب في مقاطعة (هانجو) بإقليم (خيبر بختونخوا) بشمال غرب باكستان.

وذكرت الشرطة- وفقًا لقناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم السبت - أن الحادث، الذي وقع اليوم في منطقة "زارجاري"، نجم عن عداوة قديمة، مضيفة أنه يجري شن عمليات مداهمة للقبض على المسلحين.