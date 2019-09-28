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فنانة شهيرة تكشف عن زواجها سرًا من شخصية بارزة

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الفنانة الأردنية صفاء سلطان
الفنانة الأردنية صفاء سلطان

محمد فضل- متابعات

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زواج سرى

الفنانة الأردنية صفاء سلطان

شخصية بارزة

أكدت الفنانة الأردنية صفاء سلطان لبرنامج (الجديد أونلاين) يعرض على قناة (الجديد) اللبنانية أن قرار الزواج السري هو القرار الذي ندمت عليه في حياته، وإذا عاد بها الزمن إلى الوراء ستقوم بتغييره.

صفاء كشفت في وقت سابق عن زواجها من شخصية أردنية نافذة بالسر ، رافضة الكشف عن اسمه.

وقالت سلطان لبرنامج (الجديد أونلاين) ان زواجها السري أخذ منها الكثير وغيّرها في بعض الأماكن خصوصا وأنها شخصية حقيقية وصريحة.

وعن موقف ابنتها من زواجها، قالت صفاء: (ابنتي ايملي كانت صغيرة آنذاك، لكن من المؤكد أن هذا الزواج بقي بذاكرتها لأنني كنت عصبية في ذاك الوقت.

وكشفت سلطان عن قصة حزينة واجهتها عندما خضعت والدتها لعملية القلب، وحرصت على عدم إخبار أي أحد بهذا الموضوع أثناء تصوير مشاهدها، وقالت إنها كانت تختبئ بالسر لتطمئن على صحة والدها بقلب محروق دون أن يشعر طاقم العمل الذي كانت تصوّر معه.

وعن النصيحة التي تقدّمها دائما لابنتها أملي، ان تحكّم عقلها وقلبها في آن واحد.

وبطريقة فكاهية تحدّثنا عن موضوع التحرّش، كما تناولنا موضوع الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ولم تجد زملاءها في الوسط الفني إلى جانبها.

وقالت إن الممثلة ديما الجندي لم تصدّق في البداية أنها تعرضت لوعكة صحية، وهو الأمر الذي فاجأ الأخيرة عندما علمت.

ودافعت سلطان عن زميلتها الممثلة جيني إسبر التي تعرضت للتنمّر من قبل بعض المتابعين، كما كشفت عن موقفها من الخلاف الواقع بين الممثلتين ديما الجندي ونسرين طافش، إضافة إلى شائعة الإعتزال التي طالت الممثل أيمن رضا.


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