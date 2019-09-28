ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

28 سبتمبر 2019 - 05:00 م

حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدين ليفربول بفوزه في مباراة اليوم إلى متوسط ميدانه، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، أخطأ حارس شيفيلد في التصدي لها.

وبرغم الأداء القوي الذي قدمه فريق شيفيلد على مستوى الخط الدفاعي، والذي شكل حاجزًا منيعًا أمام هجوم الريدز، لم يستطع الفريق العائد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز من الحفاظ على نظافة شباكه والخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

وأهدر محمد صلاح، نجم الفريق فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 78، بعدما أضاع انفرادًا تامًا بالمرمى، مسددًا الكرة في قدم حارس المرمى لتتحول لركلة ركنية.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الأول وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يخوض مباراته السابعة في وقت لاحق اليوم، السبت أمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.