نائب: 27 سبتمبر صفعة قوية على وجه الإخوان

تقدم المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، "بخالص الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم بصفة عامة ولأهالى وجماهير الزاوية الحمراء والشرابية رجالا ونساء وشبابا وشيوخا على ما أظهروه أمس من حبهم لبلادنا الحبيبة مصر، والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافضين الفوضى وهذا ما ظهر للعالم أجمع أن الشعب المصرى ضد الفوضى ضد الإرهاب".





وقال "مسعود" في بيان له أصدره اليوم، إن ما تم في هذا اليوم هو بمثابة صفعة قوية على وجه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وأكد أن "يوم 27 سبتمبر 2019 أعاد ذكريات ثورة 30 يونيو عام 2013، وأكد للعالم كله رفض المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لحكم الفاشية الدينية، وأنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، وشكرا لكم جميعا أبناء الزاوية الحمراء والشرابية قد التحدى ومصر هتعدى".