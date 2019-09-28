  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

العلم الكويتي

الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

فينالدوم

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

الأمم المتحدة

شاهد لأول مرة.. زغاريد داخل قاعة الأمم المتحدة

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر بعد خضوعه لعملية جراحية

عبد الناصر

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

الطفلة جنة

بيان حكومي عن جريمة «جنة» التي هزت الرأي العام

الاستعلامات: تقديم الدعم للمراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم الموضوعية

هيئة الاستعلامات تصدر بيانا بشأن أحداث الأمس

رضوان

إعلامي: "اللي يلاقي حد ضد الريس يصوره و يبعت لهذه القناة

الزمالك يوضح موقفه النهائي من أزمة مباراة جينيراسيون

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من بطل السنغال

#

مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

#

«الجنايني»: الفائز بكأس مصر سيتسلم النسخة القديمة

#

مفاجأة.. رئيس الزمالك يدعو "الخطيب" لنهائي الكونفدرالية

المصريون

الزمالك

جينيراسيون

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الفريق الأبيض النهائي من أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يتمثل في إقامة اللقاء غداً الأحد على ملعب برج العرب.

وأكد حمادة أنور أن موقف الزمالك سليم تمام، والفريق الأبيض موقفه قانوني ولن يتعرض لأي عقوبات في حالة عدم سفر الفريق السنغالي للاسكندرية لخوض المباراة.

وأضاف أن الزمالك ستوجه إلى ملعب برج العرب غداً الأحد في الموعد المحدد للقاء، وحال عدم حضور المنافس سيكون جينيراسيون منسجب من المباراة.

وأوضح  عضو المجلس أن نقل المباراة جاء لظروف أمنية وليس بناء على طلب الزمالك، وهو ما أكده خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، و لا يحق للنادي السنغالي الاعتراض بهذا الشكل لأن نقل المباراة جاء لظروف خارجة عن ارداة نادي الزمالك، وأي شكوى من جانبهم ضد القلعة البيضاء  في الاتحاد الإفريقي لن تكون مجدية، وعليهم خوض المباراة في موعدها غداً الأحد".

واستشهد حمادة أنور بمباراة الزمالك مع سانجا باليندي الكونغولي في 2015 أثناء تولي البرتغالي فيريرا تدريب الأبيض، بعدما تم نقل المباراة من لوممباشي بدلا من العاصمة كينشاسا قبل اللقاء بـ48 ساعة، ورضخ الزمالك للامر وسافر لخوض اللقاء في المكان الجديد.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "مراقب اللقاء وطاقم التحكيم يتواجدون في برج العرب بناء على خطاب "كاف"، ولم يتوجهوا إلى الاسكندرية من نفسهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يوضح موقفه النهائي من أزمة مباراة جينيراسيون
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» كويتية شهيرة: "جسمى محصلش".. وصديقتها تتغزل بها
» مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب
» فرنسي يتسلق مبنى فى ألمانيا والشرطة تعتقله
» حظر اسم عربي في هذه الدولة
» تزوجت بشخص لا ترغب فيه.. البحوث الإسلامية ترد:
» فيديو يكشف حقيقة زواج عمرو ودينا الشربيني
» كوكب من خارج المجموعة الشمسية يهدد بهذا الأمر
» صادم.. الكشف عن العلاقة بين الإبصار والشيكولاتة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:49 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية