برلماني ينعى شهداء سيناء: سننتصر على الإرهاب

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حسن علام- متابعات

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بئر العبد

نعى عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، شهداء كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، الذي وقع تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لتظاهرات في مصر، حيث تصدى جنودنا الأبطال للعملية الإرهابية.

وأضاف النائب في بيان له اليوم السبت، أن المعركة التي يقودها الجيش والشرطة ضد الإرهاب، من أشرف المعارك، وأننا مازلنا في مواجهة الفكر الإرهابي. 

وتابع النائب أن الإرهاب الأسود لن ينتصر مهما طال الوقت، وأن مصر وإرادة المصريين ستنتصر، داعيا الله لجميع أسر الشهداء بالصبر والسلوان والمصابين بالشفاء العاجل.


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