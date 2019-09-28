«السيسي» يتحدث عن صناعة هامة في مصر

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متابعات - الطيب حسين

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الغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم السبت، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع وجه السيسي بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها.

يأتي ذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

كما وجه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام، ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكل الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلًا عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، كما عرض حصرًا بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، منوهًا بجهود الوزارة في هذا الصدد، والتي تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ خاصةً من خلال تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة (جسور)، التي سيتم إطلاقها مرحلتها الأولى قريبًا، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الإفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا بكينيا.


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