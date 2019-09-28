» تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون

28 سبتمبر 2019 - 06:43 م

فاز فريق تشيلسي على برايتون بهدفين دون رد، في أول انتصار للبلوز على ملعبه "ستامفورد بريدج" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

اهداف تشيلسي ضد برايتون

سجل ثنائية تشيلسي كل من جورجينو في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وويليان في الدقيقة 76 فى كرة من ناحية اليمين اخترق وسددها قوية في الزاوية القريبة من الحارس.

بهذه النتيجة يرفع البلوز رصيده من النقاط إلى 11 نقطة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة السادسة.

اهداف توتنهام ضد ساوثهامبتون

وفى مباراة أخرى، نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز هام للغاية أمام ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، وتقدم فريق توتنهام في الدقيقة الـ24، عن طريق اللاعب ندومبيلي، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل اللاعب داني إينجز، في الدقيقة الـ38، بخطأ فادح من الحارس هوجو لوريس.

وفي الدقيقة الـ43 من نفس الشوط نجح اللاعب هاري كين، تسجيل الهدف الثاني بأسيست من اللاعب إيركسن.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع تشيلسي.

وجاءت بقية النتائج كالتالي ..

بورنموث 2-2 وست هام يونايتد

أستون فيلا 2-2 بيرنلي

كريستال بالاس 2-0 نورويتش سيتي

توتنهام 2-1 ساوثهامبتون

وولفرهامبتون 2-0 واتفورد