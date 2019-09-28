السعودية تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا هامًا وعاجلًا

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العلم السعودي

معلومات مغلوطة

تاريخ السعودية

ردت المملكة العربية السعودية، على معلومات مغلوطة تستهدف التاريخ السعودي وتاريخه، عقب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل المعلومات المتداولة رسما يوضح شكل العلم السعودي، وأنه أخضر اللون وفي وسطه هلال أبيض.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة الملك عبدالعزيز، أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأضافت: "كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم".

يشار إلى أن دارة الملك عبد العزيز، "مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي".


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