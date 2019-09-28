مندوب من اتحاد الكرة يجتمع مع بعثة جينيراسيون

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حرص وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع مسئولي فريق جينيرسيون فوت بمحيط ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، من أجل إيجاد حل للفريق السنغالي، في مسألة رفض خوض مواجهة الزمالك.

ورفض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، فكرة تدخل العطار في الأمر، حيث تمسكوا برأيهم في مسألة الالتزام بالموعد المحدد وخوض المباراة اليوم.

وأحضر مسؤولو فريق جينراسيون، محاميين من فرنسا من أجل إثبات حالة وحضورهم في الموعد المحدد للمباراة مسبقًا قبل أن يتم تغييره.


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