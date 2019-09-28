ديربي مدريد.. التشكيل الرسمي لقمة الريال وأتليتكو

28 سبتمبر 2019 - 08:26 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الريال بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مواجهة ديربى مدريد، أمام مضيفه أتلتيكو، والتى تجمع الفريقين فى التاسعة من مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويبدأ ريال مدريد مباراة الديربى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: راموس ، فاران ، كارفخال ، ناتشو

الوسط: كاسيميرو ، فالفيردى ، كروس

الهجوم: بيل ، بنزيما ، هازارد

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: تريبير ، سافيتش ، خيمينيز ، لودى

الوسط: بارتى ، ساؤول ، كوكى

الهجوم: فيتولو ، دييجو كوستا ، جواو فيليكس