تعادل سلبي بين أسوان وإف سي مصر

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المصريون

أسوان

اف سي مصر

تعادل فريق أسوان مع مضيفه إف سي مصر، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وحاول الفريقان على مدار شوطي المباراة خطف الثلاث نقاط إلا أن التعادل السلبي فرض نفسه على الفريقين.

وبهذا التعادل نالا الفريقان أول نقطة لهما بمسابقة الدوري هذا الموسم، وذلك بعد خسارتهما بالجولة الأولى، حيث خسر أسوان أمام مصر المقاصة (3-2)، بينما خسر نادي مصر أمام الإنتاج الحربي (3-0).

يذكر أن نادي إف سي مصر ونادي أسوان قد صعدا إلى الدوري الممتاز هذا الموسم رفقة نادي طنطا.

ومن المقرر أن يواجه أسوان بالجولة القادمة مع الأهلي يوم 5 أكتوبر، بينما سيلتقي نادي مصر مع الزمالك يوم 6 أكتوبر.



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