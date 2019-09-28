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مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا أمام إيفرتون

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

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مانشستر سيتي

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ليفربول

إيفرتون

اقتنص فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تقدم مان سيتي أولا فى الدقيقة 24 عبر جابرييل خيسوس من رأسية امام المرمى، إثر عرضية رائعة من النجم المتألق كيفن دي بروين.

وجاء الهدف فى الدقيقة 34 عبر دومينيك كوليفرت ليون، من خلال خطأ دفاعي فادح للسيتي أمام المرمى.

وفى الشوط الثاني أضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع فى الدقيقة 71 ، قبل أن ينهي سترلينج المباراة بهدف الثالث في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة حافظ مانشستر سيتي على المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر بفوزه اليوم على شيفيلد، ويأتى إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.


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