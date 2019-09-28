  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

مكرم أحمد

«الأعلى للإعلام»: «تداول المعلومات» يرى النور قريبًا

أرشيفية

بصمة القدم والـ«DNA » في شهادات الأطفال

ماسبيرو

«ماسبيرو» يعلن الحرب على الشائعات بهذه الخطوات

ترامب

«ترامب» يقيم علاقة جنسية مع ممثلة شهيرة

علم السعودية

السعودية تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا هامًا وعاجلًا

هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكتسح كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«عبد الحفيظ» يتسبب في طرد مترجم مدرب الأهلي

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدف «ديانج»

#

«فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

#

تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة

المصريون

الاهلى

كانو سبورت

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من البطولة.

وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن، وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق حيث دفع بكلاً من محمود وحيد وديانج للمرة الأولى في التشكيل الاساسي تحت قيادته ونجح أبناء القلعة الحمراء في تدمير الفريق الغيني مُبكراً.

الشوط الاول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان  ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأهدر الشيخ وأجاي أكثر من فرصة خطرة للتسجيل مع محاولات مُتباعدة من جانب الضيوف لزيارة شباك الشناوي لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة وحماسية للغاية من جانب الاهلي الذى نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق جونيور أجاي الذى تلقى تمريرة عرضية رائعة من محمود وحيد وسدد أجاي برأسه في شباك كانو سبورت.

واصل الاهلي الضغط وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف ثالث ، ثم زادت خطورة الاهلي وعاد الشحات ليُسجل هدف ثالث في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جانب أحمد فتحي ويراوغ دفاع الضيوف ويسدد كرة قوية في الشباك الغينية وأنقذ حارس كانو سبورت الاهلي من تسجيل هدف رابع للأهلي من أحمد الشيخ.

وشارك حسام عاشور بدلاً من السولية كما شارك صلاح محسن بدلاً من وليد سليمان ، وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أحمد الشيخ وصلاح محسن أكثر من فرصة للتسجيل.

وفي الدقيقة 78 يشارك وليد أزارو بدلاً من جونيور أجاي،ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 88 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وأودعها في الشباك الغينية بعدها حاول الضيوف تسجيل هدف شرفي وتصدّت العارضة لتسديدة قوية سددها ندومج لاعب كانو سبورت بعدها ينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة يضمن بها التأهل لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف
» 85 بالمائة من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار
» ديربي مدريد.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو
» دفن «موجابي» بعد 22 يومًا من وفاته
» «عبد الحفيظ» يتسبب في طرد مترجم مدرب الأهلي
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» الأهلي يكتسح كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا أمام إيفرتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية