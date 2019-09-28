ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

متابعات - الطيب حسين
استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات المساء اليوم السبت.
وجاءت الأسعار طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، لعدم وجود تعاملات خلال يومى الجمعة والسبت.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.
في حين سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.
بينما بلغ ببنك الإسكندرية 31.26 جنيه للشراء ونحو 16.36 جنيه للبيع.
أما بنك مصر فاستقر سعر الدولار حيث سجل 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.
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