  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

مكرم أحمد

«الأعلى للإعلام»: «تداول المعلومات» يرى النور قريبًا

أرشيفية

بصمة القدم والـ«DNA » في شهادات الأطفال

ماسبيرو

«ماسبيرو» يعلن الحرب على الشائعات بهذه الخطوات

ترامب

«ترامب» يقيم علاقة جنسية مع ممثلة شهيرة

علم السعودية

السعودية تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا هامًا وعاجلًا

هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

غرق قارب يحمل أكثر من 50 شخصا قبالة السواحل الليبية

عرب وعالم

غرق قارب
غرق قارب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: مصرع 78 جراء فيضانات السودان‎

#

إنقاذ مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية

#

مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

#

غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، غرق 50 شخصا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية.
جاء ذلك في تغريدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.
وقالت المفوضية إن "قاربا يحمل أكثر من 50 شخصا غرق قبالة سواحل ليبيا، وفرق الإنقاذ في طريقها".
وأضافت أن "المفوضية وشركاءها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب".
ولم يتضح على الفور مصير ركاب القارب.
وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
ولقي 578 مهاجرًا مصرعهم غرقا في المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا بالبحر المتوسط، منذ مطلع العام حتى 15 أغسطس/ آب الماضي، خلال رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف
» 85 بالمائة من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار
» ديربي مدريد.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو
» دفن «موجابي» بعد 22 يومًا من وفاته
» «عبد الحفيظ» يتسبب في طرد مترجم مدرب الأهلي
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» الأهلي يكتسح كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا أمام إيفرتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية