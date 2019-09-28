الهند.. مصرع 59 شخصا بسبب الأمطار الموسمية

28 سبتمبر 2019 - 10:20 م

أعلن مسؤول هندي، السبت، مصرع 59 شخصا بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة شمالي الهند.



وقالت ساندهايا كوريل، المتحدثة باسم إدارة الكوارث والإغاثة، إن معظم الوفيات الـ59 "ناجمة عن انهيار المنازل والصواعق والغرق في ولاية أوتار براديش"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أن 5 من القتلى "لقوا حتفهم من لدغات الثعابين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات".



وتسببت الأمطار في إغلاق المدارس في كل من لنو، عاصمة أوتار براديش، ومدينتي أميثي وهاردوي.



من جهته، أوضح جي بي غوبتا مدير إدارة الأرصاد الجوية بالولاية، أنه من المتوقع تراجع حدة الأمطار اعتبارا من الإثنين المقبل، حسب المصدر ذاته.

وبحصيلة اليوم، يصل عدد قتلى موسم الأمطار الجاري في الهند ونيبال وبنغلاديش إلى 350 قتيلا.