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ألمانيا.. اعتداء بسكين على مسلمات في فعالية تناهض التمييز

عرب وعالم

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

المصريون ووكالات

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نجت سيدات مسلمات في مدينة أولم الألمانية، السبت، من اعتداء طعن بالسكين خلال فعالية للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية.
وفي تصريح للأناضول، قال الأمين العام منظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" (IGMG)، بكر أقطاش، إن محاولة طعن السيدات وقعت، خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ.
وأوضح أن شخصا اعتدى لفظيا في البداية على سيدات مسلمات تقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتميز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب.
وأضاف أنه بعد الاعتداء اللفظي أخرج ذلك الشخص سكينا وحاول طعن السيدات وصرخ مهددا "سأقتلكم". مبينا أن المارة منعوا الشخص من طعن السيدات بالسكين.
وأشار أقطاش إلى توقيف الشرطة الشخص الذي حاول طعن السيدات، وفتح تحقيق بالواقعة.
وتأتي فعالية منظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" (IGMG)، ضمن فعاليات أقامتها المنظمة في 25 مدينة ألمانية وهولندية، للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية. -

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