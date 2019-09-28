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للأسبوع الـ46.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

المصريون ووكالات

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مظاهرات ببروكسل بسبب الضغوط الاقتصادية

تظاهر مئات من حركة "السترات الصفراء"، السبت، في عدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعد مظاهرة السبت، مظاهرة الأسبوع الـ 46 لمحتجي السترات الصفراء.
ففي العاصمة باريس، شهدت العديد من شوارع المدينة احتجاجات ضد ماكرون، وسط إجراءات أمنية واسعة.
وفي مدينة تولوز، وقعت مشادات بين المحتجين ورجال الشرطة، بعد أن أقدم المتظاهرون على حرق شمسية كبيرة على مبنى إحدى المطاعم في ميدان كابتال بالمدينة.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأوقفت خمسة منهم.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و245 آخرون بينهم 1797 شرطيا، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف و107 محتجين. 

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