الإبراشي: "الجزيرة" منصة إرهابية وليست شاشة تليفزيونية

28 سبتمبر 2019 - 11:20 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن خطاب اليأس والإحباط الذي انتاب قنوات الجزيرة، وجماعة الإخوان وحلفاء ظهر أمس بعد ساعتين من صلاة الجمعة، ناصحاً الشعب المصري بالنظر إلى شاشة قناة الجزيرة على أنها منصة إرهابية وليست شاشة تليفزيونية.



وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن تقارير قنوات الجزيرة يتم إنتاجها بواسطة مخابرات تركية وقطرية، موضحاً أن خطاب اليأس والإحباط من جماعة الإخوان بدأ واضحاً، وأن قضيتنا معهم ليس قضية وطن فقط ولكن كشف زيف وأكاذيب.



وتابع وائل الإبراشي: أن يوم أمس كان فرصة لهم لإعادة نشر الفوضى من جديد والفرصة الأخيرة، ولكنهم تلقوا ضربة قاضية بلغة الملاكمة، تلقوا هزيمة من الشعب المصري، وخطابهم جاء باعتراف تام بالفشل وبدءوا طرح الأسئلة على بعضهم من الراهن على محمد علي أو كون خطتهم كانت خاطئة.

و أوضح وائل الإبراشي، أن جمعة الخلاص كانت خلاصًا من وباء الإخوان وخداعهم للناس وإيهامهم أن هناك ثورة عارمة، وأن السيسي فقد القدرة على الحكم، كما أن الشرطة أصبحت ضعيفة وكلها شائعات، وما ينشرونه جزء من الإرهاب.