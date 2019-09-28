ياسر رزق: مصر لا تزال فى مرحلة انتقالية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مصر حتى هذه اللحظة ما تزال في مرحلة انتقالية على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، على قناة القاهرة والناس، أن مصر كانت في حالة انهيار بعد ما تسلم الإخوان السلطة، مشيرا إلى أن أهم مرحلة في الإصلاح الاقتصادي المصري كانت تحرير سعر الصرف.
وأكد ياسر رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أو الحكومات التي معه لا تريد أن تعذب الشعب المصري ولكن المريض لابد أن يمتثل لنصائح وأدوية الطبيب مؤكدا على انه ابتداءً من منتصف 2020 سيشعر المواطن بالتحسن في دخلة.