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عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة نارية للإخوان.. هذا ما قاله

وزير الإسكان

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لمواطنين بشأن هذا الأمر

الكاتب الصحفي ياسر رزق

"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

محمد علي

"اتصالات النواب" تكشف عقوبة فيديوهات التحريض.. لن تصدق

وزارة الخارجية المصرية

متحدث "الخارجية" يفتح على مفوضية حقوق الإنسان

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ياسر رزق: مصر لا تزال فى مرحلة انتقالية

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

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مآلات صمت الحكومة أمام مطالب أساتذة الجامعات

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مصر حتى هذه اللحظة ما تزال في مرحلة انتقالية على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، على قناة القاهرة والناس، أن مصر كانت في حالة انهيار بعد ما تسلم الإخوان السلطة، مشيرا إلى أن أهم مرحلة في الإصلاح الاقتصادي المصري كانت تحرير سعر الصرف.
وأكد ياسر رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أو الحكومات التي معه لا تريد أن تعذب الشعب المصري ولكن المريض لابد أن يمتثل لنصائح وأدوية الطبيب مؤكدا على انه ابتداءً من منتصف 2020 سيشعر المواطن بالتحسن في دخلة.

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