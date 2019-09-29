الحكومة السودانية تكشف عن حزمة إجراءات لمواجهة الغلاء

29 سبتمبر 2019 - 12:40 ص

أعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ حزمة إجراءات لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق، تشمل عمليات مراجعة للعديد من الأنشطة الصناعية.



ذكرت صحيفة «الصيحة» السودانية، السبت، أن وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.



أضافت الصحيفة السودانية أن تلك الإجراءات تأتي في وقت أكدت فيه عمل مسح لمراجعة وصيانة كافة المصانع المتوقفة.



لفتت الصحيفة إلى قول وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، إن الوزارة ستعمل على معالجة الغلاء بالأسواق والاستفادة من التعاونيات في تخفيف الأعباء المعيشية.



أعلن «عباس» أن الفترة القادمة ستشهد وضع مزيد من الضوابط والخطوات، التي تساهم في تطوير الصناعة في السودان.

