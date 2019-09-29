هذا هو السبب الحقيقي لوفاة الحارس الشخصي الملك سلمان

29 سبتمبر 2019 - 06:37 ص

أوردت صحيفة الرياض السعودية نبأ قصير عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" كشفت فيه أسباب وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الذي كان حارسا شخصيا للملك سلمان.



وقالت الصحيفة في النبأ القصير: "مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في #جدة".



وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت بوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.



وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.