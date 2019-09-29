» "هتقابلي ربنا ازاي بالفستان دا؟".. هكذا أجابت فنانة شهيرة

أحمد عادل شعبان
تعرضت فنانة شهيرة لهجوم حاد بعد ظهورها بفستان مثير للجدل بختام مهرجان الجونة السينمائي .
وقال أحد متابعي الفنانة "سارة نخلة" تعليقا على الفستان: "هو أنتي لو كنتي موتي على الشكل ده كنتي تقولي لربنا إيه لما يسألك ليه لبستي كده؟؟ علشان المصور ياخد كام صورة وابقى مشهورة!! ياريت نعمل حاجة لأخرتك بجد".
وردت سارة نخلة: "ربنا يغفر لنا ويسامحنا يارب صدقني ربك كبير كبير أكبر ما تتخيل.. الحدوتة مش حدوتة حجاب وهدوم.. الحجاب حجاب القلب واللسان صدقني".
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