صورة صادمة لـ"فجر السعيد" داخل المستشفى: هذا الشخص رفع معنوياتي

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الإعلامية الكويتية فجر السعيد
الإعلامية الكويتية فجر السعيد

أحمد عادل شعبان

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فجر السعيد


نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لها من داخل المستشفى وبدا عليها الإرهاق الشديد رغم ابتسامتها.

وظهر في الصورة الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا من داخل المستشفى الذى تخضع فيه للعلاج.

وعلقت فجر السعيد على الصورة: "سعادتي لاتوصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ".

وتابعت فجر السعيد قائلة: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤيته".

وكانت فجر دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية تحويل مسار في المعدة قبل أن يحدث لها مضاعفات صحية أدت لنقلها لفرنسا
  للعلاج.



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