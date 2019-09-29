توفي أمس .. معلومات لا تعرفها عن الحارس الشخصي للملك سلمان

29 سبتمبر 2019 - 08:12 ص

أوردت صحيفة الرياض السعودية نبأ قصير عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" كشفت فيه أسباب وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الذي كان حارسا شخصيا للملك سلمان.



وقالت الصحيفة في النبأ القصير: "مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في #جدة".



وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت بوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وفيما يلي بعض الملعومات عن الراحل:



- تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد ، ثم انتقل للحرس الوطني



- انتقل الفغم بعد ذلك للخدمة في الحرس الملكي وعين حارسا شخصيا للملك الراحل عبدالله



- حصل على لقب "أفضل حارس في العالم" من إحدى المنظمات الدولية



- كتب قصيدة رثاء مبكية عقب وفاة الملك عبدالله وانتشرت حينها بشكل كبير



- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا في 2017 بترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

