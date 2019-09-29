وزير الإسكان يزف خبرا سارا لأهالي الصعيد

29 سبتمبر 2019 - 08:31 ص

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إتمام مشروعات الإسكان الاجتماعي بالصعيد، مؤكدًا أنه خلال 30 يونيو 2020 سيتم الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن غرب قنا، وأسوان الجديدة، والفشن الجديدة، وملوى الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، وتوشكى الجديدة، ونجع حمادى الجديدة، والأقصر الجديدة.



وتحدث "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"عن كواليس اجتماعه أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أنه تم متابعة مشروعات المدن الجديدة فى صعيد مصر.



وتابع الجزار قائلا : " الرئيس وجه باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التى تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحى المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم".

