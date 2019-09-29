» مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة

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ابو تريكة

أكد مصطفى يونس - نجم الأهلي السابق - أن صالح جمعة لن يكمل مشواره مع النادي الأهلي إذا استمر على هذا المنوال.

وقال "يونس" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" : "صالح جمعة أفضل من أبو تريكة من حيث سرعة الأداء ، وهداف وشويط .. لكنه مش هيكمل في الأهلي بسبب عدم الالتزام".

وأضاف: "كل الناس شايفة صالح متميز ماعدا نفسه هو الوحيد اللي مش شايف دا .. ولو هيتألق في الزمالك وهيلاقي حد يحتويه هناك ياريت يروح .. لو دا هيفيد منتخب مصر".

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