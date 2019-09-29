» تعليق ناري من فنانة شهيرة على انتقاد الجمهور لفساتين الفنانات

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
عبرت الفنانة أروى جودة عن استيائها من نقد الجمهور لفساتين الفنانات بطريقة غير لائقة.
وقالت أروى في تصريح صحفي: "من حق كل شخص يعبر عن رأيه، سواء أعجبه الفستان أو لم يعجبه، ودي طبيعة البشر أن أذواقهم تكون مختلفة" حسب "مصراوي".
وأوضحت: " أعتب فقط على الطريقة التي يتم الانتقادات بها، لك كل الحق أن تنتقد ولكن بطريقة إيجابية".
وتابعت: "ممكن يتقال مثلا الفستان ده مكنش لايق عليكي، أو يتقال اللون ده كان هيبقى أحلى، ممكن حد يقول سامحيني معجبنيش فستانك.. انما مثلا يتقال إيه القرف ده، طب ليه!"
واختتمت: "بلاش نجرح في بعض"".
وانتهت أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم حول العالم
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