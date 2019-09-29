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تعليق ناري من فنانة شهيرة على انتقاد الجمهور لفساتين الفنانات

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أروى جودة
أروى جودة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أروى جودة

عبرت الفنانة أروى جودة عن استيائها من نقد الجمهور لفساتين الفنانات بطريقة غير لائقة.

وقالت أروى في تصريح صحفي: "من حق كل شخص يعبر عن رأيه، سواء أعجبه الفستان أو لم يعجبه، ودي طبيعة البشر أن أذواقهم تكون مختلفة" حسب "مصراوي".

وأوضحت: " أعتب فقط على الطريقة التي يتم الانتقادات بها، لك كل الحق أن تنتقد ولكن بطريقة إيجابية".

وتابعت: "ممكن يتقال مثلا الفستان ده مكنش لايق عليكي، أو يتقال اللون ده كان هيبقى أحلى، ممكن حد يقول سامحيني معجبنيش فستانك.. انما مثلا يتقال إيه القرف ده، طب ليه!"

واختتمت: "بلاش نجرح في بعض"".

وانتهت أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم حول العالم


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