كشف ملابسات مقتل حارس الملك سلمان

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فريدة الشوباشي

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي بعد تداول الكثير من الروايات عن الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي، إنه في مساء يوم أمس السبت عندما كان اللواء عبد العزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادر الأخير إلى إطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

كما أصيب في الحادث كل من تركي بن عبد العزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية كانا موجودين بالمنزل.

وتعرض 5 من رجال الأمن للإصابة بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وتستمر تحقيقات الجهات المختصة لكشف المزيد من خيوط القضية التي شغلت الرأي العام السعودي.

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