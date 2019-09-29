تنشر لأول مرة.. معلومات جديدة بشأن منفذ تفجير الأورام

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الحريرى

جاك شيراك

أخ لأبي

كشفت راندا أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة، تفاصيل أول تقرير مصور أعدته القناة عن منفذ هجوم معهد الأورام، والذي يدعى عبد الرحمن خالد محمود.

وقالت "أبو العزم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن إعداد التقرير الاستقصائي استغرق وقتًا، موضحة أنهم ذهبوا إلى قرية منفذ العملية، والجيران أكدوا أن العائلة كلها إخوانية، ووالده يعمل في الوحدة المحلية بالقرية، وينتمي للإخوان، وقبض عليه مرتين من قبل.

وأوضحت "أبو العزم"، أن "عبد الرحمن" اختفى منذ 7 أشهر، وكان مشاركًا في أحداث رابعة العدوية، منوهًا بأن الجيران بالقرية كانوا يشعرون بالخجل، وعرفوا من أكثر من مصدر أن والدة عبد الرحمن كانت تعلم أنه سينفذ عملية إرهابية.

 وأضافت أن منفذ العملية خريج دار العلوم، وعمل فترة في التدريس، كاشفة عن أن هناك 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصامات رابعة العدوية، وبأسماء مختلفة، مثل لواء الثورة، وكتائب حلوان، وغيرهم".

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