"حارس الملك سلمان" .. اللواء الذي أبكى السعوديين

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

الملك سلمان

الحارس الشخصي

سادت حالة من الحزن أجواء السعودية والوطن العربي بعد الغدر الذي تعرض له الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز وأدت إلى مقتله ليقابل ربه تصحبه الدعوات المخلصة من قلوب عرفت عنه الوفاء والشجاعة، وحفرت الرصاصات التي تلقاها اسمه بحروف من نور في قلوب محبيه.

واللواء عبد العزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، قتل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، على يد صديق سابق له، إثر خلاف نشب بينهما، وتقام الصلاة علي المغفور له في الحرم المكي اليوم حسب إعلان ابن أخ المغدور به «بداح بن طلال الفغم».

لمحات عن حياته

كان والد المغفور له بداح بن عبد الله بن هايف الفغم، يعمل مرافق شخصي للملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.

وتوفى الأب في سن الشباب حيث كان عمره سبعة وأربعين عامًا عند وفاته، ليحمل عبد العزيز الفغم راية أبيه، حيث تمكن من إثبات التفوق وإتقان العديد من المهارات المتنوعة مما ساعد على توليه منصب لواء خاص من قبل الحرس الوطني.

نال عبد العزيز شعبية وحب وإعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، فيعتبر الحارس الشخصي الأول الذي تمكن من الحصول على جماهيرية كبيرة، وعُرف بإخلاصه وحبه للملك عبد الله بن عبد العزيز حتى أنه كان يحاول أن يأخذ عباءة الملك عبد الله ليحتفظ بها بعد دفنه، ودفعه هذا الإخلاص ليكون حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.

تخرج عبد العزيز من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن استطاع أن يحقق بها تفوق غير مسبوق، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.

بدأ بعدها عمل عبد العزيز الفغم كضابط إرتباط فى مواكب الملك، كما رافق الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات.

كان اللواء يمشي وحده بالواجهة البحرية بجده دون حرس

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