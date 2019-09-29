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تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها

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انغام و احمد ابراهيم
انغام و احمد ابراهيم

متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

انغام

احمد ابراهيم

زوج أنغام

شارك عبد الرحمن نجل الفنّانة أنغام، صورة له مع والدته وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام.

وفي الصورة ظهر عبد الرحمن، الابن الأصغر لأنغام برفقة والدته وأحمد إبراهيم زوجها، ومديرة أعمالها راندا رياض، والفنّان محمد الشرنوبي.

وعلّق عبد الرحمن على الصورة واصفًا جميع من في الصورة بـ "العائلة"، وهي إشارة منه إلى أنّ العلاقة بينهما مستقرة، على عكس شقيقه الأكبر.



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