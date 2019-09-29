مشاهد لا تنسى لـ" اللواء الفغم".. علاقة أبوية مع الملك سلمان

29 سبتمبر 2019 - 12:56 م

كان للواء الراحل عبدالعزيز الفغم مشاهد لا تنسى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي حفرت في ذاكرة السعوديين.

المشاهد العفوية التي جمعت الملك و"الفغم"، كانت دائما محل رصد عدسات الكاميرات، حيث عكست علاقة خاصة تجمع الملك سلمان الذي عرف بتواضعه، واللواء "الفغم" الذي اشتهر بتفانيه ويقظته وحرصه على سلامة الملك.

كانت سلامة الملك هي الشغل الشاغل لحارسه الأمين، وقد أظهر مقطع فيديو التقط أثناء هبوط الطائرة الملكية في مطار موسكو في أواخر عام 2017م، وضع "الفغم" يده أمام الملك سلمان أثناء نزوله من سلم الطائرة، فور وصوله إلى العاصمة الروسية، بعد توقف السلم بشكل مفاجئ، في تصرف سريع أظهر يقظته التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع آخر يقظة وحرص "الفغم" على سلامة خادم الحرمين؛ فحينما كان يحضر الملك سلمان، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حفلا ثقافيا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على هامش زيارة خادم الحرمين لدولة الكويت في نهاية عام 2016م، حاول أحد الأشخاص وضْع يده على كتف الملك أثناء الْتقاط صورة معه، إلا أن الحارس الأمين سارع لمنع الشخص، وإبعاد يده عن خادم الحرمين.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين، صورة للراحل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، وهو يربط رباط حذاء خادم الحرمين الشريفين ، وذلك خلال جلوس الملك سلمان في المقعد المخصص له لاستقبال ضيوف القمة الإسلامية الأمريكية.

وأكد المغردون حينها أن الصورة تمثل علاقة الابن بأبيه، مشيدين باللافتة الطيبة من الحارس الأمين.