تطورات خطيرة في قضية تحليق "الدرون" بالكويت

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كشف مصدر أمني مطلع في الكويت، اليوم الأحد، عن أن جهاز أمن الدولة الكويتي، يتولى التحقيق في قضية بعد توقيف وافدين من الجنسية الفلبينية متلبسين بتوجيه طائرة "درون" فوق منشآت مهمة في الدولة.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لأمن المنشآت طُلب منها إحالة ملف القضية كاملة بما في ذلك الطائرة المستخدمة من قبل الوافدين وأيضًا المتهمين الى جهاز أمن الدولة لمعرفة حقيقة الواقعة بشكل كامل.

ويعمل التحقيق عن الأسباب التي دعت الوافدين إلى توجيه الطائرات فوق عدد من المنشآت المهمة، وعلاقة الطائرات بحوادث مماثلة وبلاغات متعددة تلقتها أجهزة وزارة الداخلية على مدار الأيام القليلة الماضية.


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