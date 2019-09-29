صادم.. شاب يكتشف أن زوجته الحامل أخته

29 سبتمبر 2019 - 02:01 م

تعرض شاب لصدمة عارمة بعدما اكتشف أن زوجته الحامل هي أخته غير الشقيقة، ولم يكشف عن هوية أي منهما، أنهما ينتميان لنفس الأب، إلا بعد خضوعهما لاختبار الحمض النووي.

وأوضح الشاب: "اكتشفت أنا وزوجتي مؤخرًا أننا ننتمي لنفس الأب.. لقد ارتبطنا لمدة 8 سنوات وتزوجنا في وقت سابق من هذا العام، كما أننا سنستقبل مولودنا الأول في مارس 2020".

ولفت الشاب المصدوم: "لا يزال والدنا الحقيقي على قيد الحياة، ولكننا لا نريد أي شيء منه، فهو سبب ما نمر به الآن، كما أنه لطالما كان شخصًا سيئًا".

وتابع الشاب، أن والدهما لم يكن له وجود في حياتهما، كما لم تذكر أي من والدتيهما اسم الوالد في شهادتي ميلادهما، وشاء القدر أن يلتقي الزوجان ببعضهما البعض، ويقعان في غرام أحدهما الآخر، قبل أن تحدث الكارثة ويكتشفان بالصدفة صلة القرابة بينهما من خلال اختبار للحمض النووى.